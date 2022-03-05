اشتراكي روسي يكتب “بوتين يصعِّد القمع.. لكن حالة الهستيريا الوطنية أقل” - مصطفى عبد الغني

2022/03/05 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيارتفاعٌ كبير في الأسعار في روسيا، والانهيار الاجتماعي أصبح حتميًا.



ينعكس الهجوم في الخطوط الأمامية دائمًا إلى هجومٍ داخل الوطن، والحرب الروسية الحالية تؤكد تلك القاعدة.كلما زاد انخراط روسيا في الحرب العدوانية، زاد القمع ضد الحركات الاجتماعية والمعارضة للحرب في الداخل.



لا أحد منا يشعر بالأمان اليوم؛ فقوات فلاديمير بوتين الأمنية تتحدث بشكل علني عن قمع وشيك، وتفر ......





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