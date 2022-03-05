أمانة بغداد تعلن ازالة اكثر من ١١ ألف تجاوز من المخازن والسندويج بنل

2022/03/05 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد، السبت، إزالة أكثر من 11 ألف تجاوز من المسقفات والسندويج بنل غير النظامية خلال ستة أشهر ضمن حملة عبير بغداد.

وقالت الأمانة: ان “أمين بغداد المعمار علاء معن اطلق حملة كبرى لازالة المسقفات ومخازن ومشيدات السندويج بنل غير النظامية لتأثيرها على المشهد الحضري والحفاظ على امن وسلامة المواطنين كونها سريعة الاشتعال وتزيد من احتمال نشوب الحرائق”.

وأضافت، ان “الدوائر البلدية ازالت منذ انطلاق الحملة بتاريخ ٢٢-٨-٢٠٢١ ولغاية ٢٨-٢-٢٠٢٢ (١١٦٤٨) تجاوزاً من المسقفات ومشيدات السندويج بنل في عموم مناطق العاصمة بغداد في اطار حملة عبير بغداد المستمرة وتشمل ازالة المخالفات والتجاوزات على الارصفة والشوارع العامة من دون المساس باصحاب البسطات من الفقراء وذوي الدخل المحدود”.

وتابعت، ان “أمين بغداد شدد على جميع الدوائر البلدية بضرورة متابعة المخالفات البنائية والتجاوزات وازالتها لما تمثله من ظاهرة غير لائقة تؤثر على مظهر وجمالية المدينة ومشهدها الحضري مع تعريض المقصرين للمسائلة القانونية”، داعياً “اهالي العاصمة الحبيبة بغداد للتعاون مع ملاكات امانة بغداد والامتثال للقوانين البلدية النافذة وعدم مخالفتها، مثمناً تعاون عدد كبير من المواطنين في ازالتهم الطوعية للمخالفات والمشوهات والتجاوزات”.

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