2022/03/05 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vFa8uGYL4UM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العين الاصطناعية .. انواعها ومراحل صناعتها وتركيبها - يا هلا بالضيف د. كمال حسن الفرطوسي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العين الاصطناعية .. انواعها ومراحل صناعتها وتركيبها - يا هلا بالضيف د. كمال حسن الفرطوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).