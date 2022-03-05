الحشد الشعبي يعثر على مضافة لداعش تضم قنابر هاون قرب سنجار

2022/03/05 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عثرت قوة من الحشد الشعبي، السبت، على مضافة لتنظيم “داعش” الاجرامي تضم قنابر هاون بعملية أمنية قرب سنجار.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القوة متكونة من الحركات و العمليات ومكافحة المتفجرات واللواء 21 و اللواء 53 ضمن قيادة عمليات نينوى نفذت، صباح اليوم، عملية تفتيش في قرى جبل سينو قرب […]

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