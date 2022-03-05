وزير الدفاع الأوكراني يعلن عدد

2022/03/05 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، السبت، أن نحو 66 ألف أوكراني عادوا من الخارج للقتال ضد القوات الروسية الغازية.

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