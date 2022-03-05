مع دعوات حظر نفط روسيا.. موقع دول عربية بقائمة عمالقة منتجي النفط لعام 2021

2022/03/05 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض عقوبات مباشرة على النفط الروسي سينتج عنه آثار كبيرة.وهذا من شأنه أن يمنع ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن أيضًا الدول في جميع أنحاء العالم، من استخدام النفط الروسي دون التعرض للعقوبات.

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