رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان

2022/03/05 | 12:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعقد رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية.وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “رئاسة مجلس النواب ستعقد، بعد قليل، اجتماعا مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية”.وأضاف المصدر، أن “الرئاسة ستعرض للتصويت خلال الجلسة المقبلة”.انتهى/25

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