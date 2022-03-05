دولة الاحتلال تحضر لاستقبال اليهود الفارين من الحرب في اوكرانيا كمستوطنين - مديحه الأعرج

2022/03/05 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 26/2/ 2022- 4/3/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانكشف رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية " يشاي ميرلنغ " أنه تم البدء بتحرك لإنشاء 1000 وحدة سكنية استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا .



وقال ميرلنغ : إنه وضع قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودي ......





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