حلم الإنسان الأول - عباس علي العلي

2022/03/05 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي كان حلم الإنسان الأول ودوما هو العودة إلى الجنة مما يعني لديه العودة للذات الأولى، الذات التي يعي حدودها الإنسان من خلال النظر دوما إلى السماء وأنتظار الساعة التي يعود فيها إلى دار هجرته الأولى، باحثا عن ما يبرر وجوده في الأرض ولماذا؟ وما الطريق الذي يجعل من الأرض جنة عوض تلك التي فقدها أباه الأول عندما تخلى عن وعيه عن ذاكرته؟ يفتقد الأشياء التي تجعل منه إنسان كوني ينتمي للوجود والوجود ينتمي إليه، ......





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