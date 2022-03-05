شاب من الإرهاب إلى الإلحاد - بوسي الجمسي

2022/03/05 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوسي_الجمسي "أي شخص إتحول من السلفية الجهادية إلى الإلحاد هو شخص انتقل من تطرف لتطرف تاني، فهتلاقي عنده أفكار رجعية و تعصب لآرائه، أو هيكون مثلا بيحتقر المرأة و مع ذبح الحيوان"، قالتها زميلتي الصحفية، لتفتح باب النقاش بين مؤيد و معارض لكلماتها من أصدقائنا الشعراء؛ لذلك كان يجب علي أن أقوم ببعض اللقاءات مع شباب تحول من الإرهاب و التطرف إلى الإلحاد، لأعرف أكثر عن سيكلوجية و ثقافة من يتحول للإلحاد من خلفية متطرف ......





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