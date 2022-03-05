2022/03/05 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم تتعلق بملف المياه في العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:08

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