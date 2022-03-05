بقايا الصاروخ التائه في الفضاء يختفي.. اصطدم بالقمر أو

2022/03/05 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدمت بقايا صاروخ تائه كان يطفو في الفضاء بالقمر، الجمعة، على ما رجح خبراء، لكن الحدث لم يرصد بشكل مباشر وينبغي الانتظار للحصول على صور تؤكده.

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