اجتماع لرئاسة البرلمان لحسم تسمية اللجان النيابية

2022/03/05 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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رئاسة مجلس النواب ستعقد بعد قليل اجتماعا مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية وعرضها للتصويت خلال الجلسة المقبلة

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