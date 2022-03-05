مجلس النواب يصوت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/05 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فتح مجلس النواب، اليوم السبت، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليومّ نسخة منه، إن " مجلس النواب صوت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "عدد النواب المصوتين 203 نائباً ، في حين كان عدد النواب غير المصوتين 62 نائباً".

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