مستشار رئيس الوزراء: الحرب الروسية على أوكرانيا فرصة تاريخية للعراق

2022/03/05 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم السبت، أن الحرب الروسية على أوكرانيا، فرصة تاريخية يجب على الحكومة العراقية اغتنامها.

وتوقع ان تغير سعر برميل النفط في موازنة 2022، من 50 إلى 70 دولارا ، وقال إنَّ الحرب الروسية الأوكرانية فتحت الفرصة أمام العراق لتطوير قطاعيه الصناعي والزراعي، مبينا أنَّ أمام العراق فرصتين أولاهما الاستفادة من العوائد الإيجابية لارتفاع أسعار النفط في تطوير الاستثمار لديه، والثانية أنَّ أزمة الغاز والحبوب يجب أن تدفعنا إلى تطوير الإمكانيات الذاتية، لمصلحة النمو الاقتصادي للبلاد.

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