2022/03/05 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل لحسم تسمية اللجان النيابية وعرضها للتصويت

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