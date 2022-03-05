2022/03/05 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يعلن عن اجتماع مع رؤساء الكتل بغية اكمال الترشيح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يعلن عن اجتماع مع رؤساء الكتل بغية اكمال الترشيح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يعلن عن اجتماع مع رؤساء الكتل بغية اكمال الترشيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).