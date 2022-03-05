ديالى تسجل ادنى معدل للاصابات اليومية بكورونا خلال 2022

2022/03/05 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، عن تسجيل ادنى معدل للاصابات اليومية بفيروس كورونا خلال 2022.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فرق ديالى الصحية سجلت 19 حالة اصابة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية وهو ادنى معدل يومي للاصابات خلال 2022″.واضاف العزاوي،ان” ديالى غادرت ذروة الموجة الرابعة […]

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