مصرف حكومي يمنح قروضاً لترميم الدور السكنية

2022/03/05 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، منح

قروض لترميم الدور السكنية.

وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "منح قروض ترميم وتأهيل

الدور السكنية يكون على الرقعة

الجغرافية لسكن المقترض والاع

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