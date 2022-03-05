"فاو": أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعًا قياسيًا في شباط

2022/03/05 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة

للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الجمعة، إن

أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت

ارتفاعًا قياسيًا، في شباط، وقفزت

بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها

الزيوت النباتية، وم

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