الحلبوسي يستنكر استهداف مسجد كوتشا ريسالدار بباكستان

2022/03/05 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس مجلس النواب، محمد

الحلبوسي، استهداف مسجد كوتشا ريسالدار

بدولة باكستان.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "نستنكر استهداف عباد الله

المصلين بتفجير مسجد (كوتشا ريسالدار)

بمدينة

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