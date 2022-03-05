2022/03/05 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل الملياردير التركي محسن بيرق، على خط شراء نادي تشيلسي، بعد أن عرضه مالكه الحالي الروسي رومان أبراموفيتش للبيع، إثر تعرضه لضغوط على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال سيدا بيرق، المدير العام لشركة “بيرق أي بي غروب” القابضة التي تعود ملكيتها لمحسن بيرق، لوكالة “بي إي” البريطانية: “نستطيع التأكيد تماما بأننا تقدمنا بعرض لشراء تشيلسي”.

وأضاف: “نريد رفع العلم التركي في لندن قريباً ونتفاوض حول بنود شراء النادي مع محامي أبراموفيتش ونحن في طور المفاوضات قبل التوقيع”.

وسبق لرجل الأعمال الأمريكي توبي بويهلي، مالك نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي للعبة البيسبول، وشريكه السويسري هانس يورغ فايس، أن تقدما بطلب أيضا لشراء تشيلسي، كما تحدثت تقارير إعلامية إنجليزية أيضا، عن اعتزام رجل الأعمال المصري لطفي منصور، شراء النادي اللندني.

يذكر أن أبراموفيتش، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 230 مليون دولار، وعاش “البلوز” في عهد مالكه الروسي فترة ذهبية، توج خلالها الفريق بـ19 لقبا، بينها الدوري الإنجليزي خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملياردير محسن بيرق يقترب من شراء نادي تشلسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملياردير محسن بيرق يقترب من شراء نادي تشلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).