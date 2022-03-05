عشتار العزاوي تحرز المركز الأول في بطولة أوروبا المفتوحة بالجوجيتسو

2022/03/05 | 12:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمعلومة/ بغداد… أحرزت اللاعبة العراقية عشتار العزاوي المركز الأول في بطولة أوروبا المفتوحة بالجوجيستو المتواصلة منافساتها في العاصمة الإيطالية روما.وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوحيستو مخلص حسن في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللاعبة عشتار العزاوي عادت لمنصات التتويج مجدداً، وبأسرع من المتوقع، بعد غيابها لعامين بسبب إصابة بليغة كانت تعرضت لها”.ولفت حسن الى […]

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