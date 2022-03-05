سحب أكبر شركة طيران في روسيا من أنظمة الحجز العالمية

2022/03/05 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى نظام الحجز، الذي يعتبر العمود الفقري لشركات الطيران حول العالم، اتفاقه مع شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، ما أدى إلى شل قدرة شركة النقل المملوكة للحكومة على حجز مقاعد للركاب.

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