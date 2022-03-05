2022/03/05 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، السبت، أن ارتفاع درجات الحرارة يعيد انعاش صيد الغزلان البرية على الحدود العراقية- الايرانية شرق ديالى.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صيد الغزلان البرية على الحدود العراقية – الايرانية في قاطعي مندلي وقزانية شرق ديالى توقف لاشهر عدة بسبب درجات الحرارة […]

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