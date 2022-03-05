لتمويلها الإرهاب.. مجموعة العمل المالي تدرج الامارات في القائمة “الرمادية”

2022/03/05 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، انها أدرجت الإمارات في قائمتها “الرمادية” بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.ومجموعة “فاتف” شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر […]

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