دعوى قضائية ضد إريكسون في أمريكا تخص عملياتها في العراق

2022/03/05 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدرجت واشنطن شركة إريكسون السويدية للاتصالات ومسؤولين كمتهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة لإدلائهم ببيانات كاذبة ومضللة بشأن أعمال الشركة في العراق.

وتعد إريكسون محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم داعش في العراق.



وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

وتتضمن تلك الأفعال الاشتباه بدفع الشركة أموالا من أجل عمليات نقل بري في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، يعتقد أنها انتهت في جيوب الارهابيين.

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