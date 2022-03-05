2022/03/05 | 12:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة القبس الكويتية تفاصيل جديدة بشأن جريمة العارضية التي هزت الشارع الكويتي حيث عثرت رجال المباحث على مواطن وزوجته وابنته مقتولين نحرا في أماكن متفرقة داخل منزله.

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