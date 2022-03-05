2022/03/05 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..أول امرأة في تأريخ الجيش العراقي تحمل شارة الركن - عاجل

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