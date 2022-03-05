عواصف ترابية جديدة تضرب مناطق في العراق وتحذيرات من السفر براً وبحراً

2022/03/05 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع راصد جوي، اليوم السبت، ان تتأثر

عدة مناطق في البلاد بموجات غبار كثيفة.

وقال الراصد الجوي صادق عطية، إنه "فجر

ونهار الاثنين 7 آذار ستتعرض مدن الوسط

والفرات الاوسط والجنوب لنشاط عالٍ

بالرياح السطح

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