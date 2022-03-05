2022/03/05 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنتاغون أن الجنود الأميركيين والروس أقاموا قناة اتصال جديدة بينهما يُفترض استخدامها في حالة الطوارئ، وذلك في مواجهة تصاعد النزاع في أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن هذا الخط الذي أنشئ قبل أيام قليلة يربط مباشرة القيادة الأميركية في أوروبا بوزارة الدفاع الروسية.



لكن المتحدث باسم البنتاغون رفض الإفصاح عما إذا كانت هذه القناة استُخدمت عندما تعرض الموقع النووي الأوكراني في زابوروجيا لضربات نُسبت إلى روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: إقامة قناة اتصال مع الجيش الروسي بشأن أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: إقامة قناة اتصال مع الجيش الروسي بشأن أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).