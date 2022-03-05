الصدر: استدعاء وزير المالية غير كاف ونقدم مقترحات تخص ارتفاع الاسعار

2022/03/05 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: استدعاء وزير المالية للبرلمان غير كاف ونقدم 5 مقترحات تخص ارتفاع الاسعار

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