الرئيس الأوكراني غاضب من الناتو: أعطى الضوء الأخضر لاستمرار القصف الروسي

2022/03/05 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الرئيس الأوكراني ان رفض حلف شمال الأطلسي بشكل متعمد فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا، يعطي الضوء الأخضر لمواصلة الهجمات الروسية على بلاده.

وذكر زيلينسكي في تسجيل مصور: اليوم، أعطت إدارة الناتو الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، وابدى غضباً عارما من الامر بقوله: نعتقد أن دول الأطلسي نفسها أوجدت رواية مفادها أن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستثير عدوانًا روسيًا مباشرًا ضد الناتو، في انتقاد صريح لتصريحات امين عام الحلف ستولتنبرغ.

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