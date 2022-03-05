تمهيدا للتطبيع.. مد كابلات انترنت بين السعودية والكيان الصهيوني

2022/03/05 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مجلة “إيكونوميست”، عن مد كابلات بيانات عالية السرعة للإنترنت، بين الكيان الصهيوني والسعودية لأول مرة، في خطوة يأمل الاحتلال الإسرائيلي من خلالها أن تكون مقدمة لتطبيع العلاقات مع الرياض.وذكر التقرير، أن هذه الخطوة التطبيعية “ستكسر الاحتكار المصري لحركة الإنترنت في المنطقة”.وكانت جميع كابلات الإنترنت الأخرى بين أوروبا وآسيا تمر عبر مصر […]

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