اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة الانسانية في أوكرانيا

2022/03/05 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل طارئ مجددا الاثنين للبحث في الأزمة الإنسانية التي تسببت بها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتَلي هذه الجلسة العامة مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء على طلب المكسيك وفرنسا لمناقشة مشروع قرار محتمل، وتم اقتراح هذه المشاورات من جانب المكسيك وفرنسا من أجل إنهاء الأعمال العسكرية وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإلى توفير حماية للمدنيين.

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