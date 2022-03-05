أضعف وأصغر ضحايا الحرب في أوكرانيا.. ما مصير الأطفال المرضى ومن ينقذهم؟

2022/03/05 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر CNNالجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون والاختصاصيون الطبيون والخطر المحدق بهم من أجل إجلاء الأطفال المرضى، الذين يقضون معظم وقتهم في المستشفيات، من أوكرانيا وسط الغزو الروسي

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