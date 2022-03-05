لتصل إلى 230 مليار دولار.. الصين تعلن زيادة ميزانيتها العسكرية للعام الحالي

2022/03/05 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الصين ،اليوم السبت، زيادة المبالغ المخصصة للانفاق بالمجال العسكري في موازنتها للعام الحالي.

وقالت وزارة المال الصينية ان الحكومة قررت رفع الميزانية الدفاعية بنسبة تزيد على سبعة بالمئة من خلال تخصيص ترليون واربع مئة وخمسين مليار يوان وهو ما يعادل مئتين وثلاثين مليار دولار أميركي للانفاق في المجال العسكري وهو ما يضع الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الميزانية الدفاعية.

وتأتي الزيادة في ظل أجواء الحرب التي فرضها الغزو الروسي لأوكرانيا وما رافقه من تهديدات للامن والسلم العالمي.

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