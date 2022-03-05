2022/03/05 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمثل شركة إريكسون السويدية للاتصالات ومسؤوليها الكبار أمام محكمة أمريكية بسبب دعوى رفعتها شركة بومرانتز الأمريكية للمحاماة.وذكر ملف بمحكمة بنيويورك، الجمعة، أنه تم إدراج شركة إريكسون السويدية للاتصالات ورئيسها التنفيذي وكبير مسؤوليها الماليين، متهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة؛ لتضليلهم المستثمرين بشأن تعاملات الشركة في العراق.وتعد “إريكسون” محور فضيحة بشأن مبالغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إريكسون” السويدية أمام القضاء بسبب فسادها في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إريكسون” السويدية أمام القضاء بسبب فسادها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).