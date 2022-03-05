العفو الدولية تدعو السعودية للافراج عن مدون مسجون منذ 10 سنوات

2022/03/05 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت منظمة العفو الدولية، إلى إطلاق سراح المدون السعودي رائف بدوي بعد أن أكمل هذا الأسبوع عقوبته الجائرة بالسجن 10 سنوات.وقال بيان للمنظمة، إن الرجل البالغ من العمر 38 عاما، والذي حكم عليه بالسجن 1000 جلدة والسجن لمدة 10 سنوات، “اعتقل بشكل تعسفي لمجرد التعبير عن آرائه بحرية”.وتعرض بدوي، الذي كان يدعو […]

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