الأعلى منذ ثماني سنوات..معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط

2022/03/05 | 13:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشفت وزارة النفط العراقية، السبت،أن معدل الصادرات اليومية والإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لشهر شباط الماضي 2022 تعد الأعلى منذ ثمانية أعوام.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في بيان إن "الوزارة وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية و...

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