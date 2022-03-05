الاسدي بذكرى الانتفاضة الشعبانية: كانت الجسر الواصل بين الثورة والحرية

2022/03/05 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استذكر رئيس تجمع السند الوطني، احمد الاسدي، اليوم السبت، الانتفاضة الشعبانية، مؤكدا انها كانت الجسر الواصل بين الثورة والحرية.وقال الاسدي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “الشعب العراقي يستذكر في مثل هذه الأيام انتفاضة آذار عام ١٩٩١ (الانتفاضة الشعبانية) حيث تجلّت صور الشهادة والبطولة والبسالة وهي تتحرّك في عروق الرجال، وتسامت […]

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