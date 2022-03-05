2022/03/05 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبذل سكان العاصمة الثقافية الأوكرانية، لفيف، جهودًا كبيرة لحماية الآثار التاريخية، بحسب مسؤولي التراث المحلي، حيث شوهد العديد من التماثيل الحجرية وهي ملفوفة في أغطية واقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوكرانيون ينقذون تاريخ مدينة لفيف الثقافي.. رغم الاعتداء العسكري الروسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوكرانيون ينقذون تاريخ مدينة لفيف الثقافي.. رغم الاعتداء العسكري الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).