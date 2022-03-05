نُسف بثوان.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة انفجار منزل فجأة

2022/03/05 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كارثة مرعبة وقعت في مدينة سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند الأمريكية، رصدت كاميرا مراقبة لحظة وقوع انفجار هائل دمر مبنى سكني بشكل شبه كامل في غضون ثوانٍ فقط، وأدى الحادث الى إصابة 10 أشخاص بجروح، وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة، ونقلوا جميعًا الى المستشفى.في حين لا يزال المسؤولون يبحثون عن سبب وقوع الانفجار.

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