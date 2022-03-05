نائب عنه: الاطار يمثل الثلث الضامن وليس الثلث المعطل

2022/03/05 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الاطار التنسيقي محمد البلداوي , السبت , انه من الخطأ اطلاق مصطلح الثلث المعطل على قوى الاطار التنسيقي والمتحالفين معه، مبينا أن الاطار يمثل الثلث الضامن لكونه ضامنا لتصحيح مسار العملية السياسية.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” اطلاق مصطلح الثلث المعطل خاطئ لكون التسمية اريد […]

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