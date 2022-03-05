البرلمان يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد

2022/03/05 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد ولمدة 3 ايام

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