2022/03/05 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرملين: لا يمكن الحديث عن عزل روسيا فالولايات المتحدة وأوروبا ليستا كل العالم

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