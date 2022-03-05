القبض على تسعة متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد

2022/03/05 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على تسعة متهمين بالنصب والاحتيال ضمن سيطراتها خلال ال٤٨ ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على تسعة متهمين وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال خلال ال٤٨ ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن "مفارز سيطرة التاجي القبض على اربعة متهمين فيما القت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد القبض على ثلاثة متهمين فيما القت مفارز سيطرتي الشعب وشاطىء التاجي القبض على متهم واحد في كل منهما وبذلك يصبح عدد الملقى القبض عليهم تسعة متهمين حيث تمت عملية القاء القبض على المتهمين من خلال استخدام حاسبة المطلوبين ".واشار الى انه "تم اقتياد الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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