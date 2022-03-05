الكرملين يبرر إصدار القانون حول “الأنباء الكاذبة” بضرورة مواجهة “حرب إعلامية”

2022/03/05 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برّر الكرملين ،اليوم السبت، إصدار القانون الجديد الذي قد يؤدي إلى سجن أشخاص لمدة تصل إلى 15 عاما لنشرهم “أخبارا كاذبة” عن الجيش الروسي، بأن البلاد تواجه “حربا إعلامية”.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “القانون كان ضروريا ومطلوبا بشكل عاجل بسبب الحرب الإعلامية غير المسبوقة التي تشنّ على بلادنا” مشيرا إلى أنه كان مطلوبا في ظل هذه الظروف إصدار تشريع “صارم” .

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