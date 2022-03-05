2022/03/05 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بولندا: توقعات بوصول نحو 100 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا: توقعات بوصول نحو 100 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا: توقعات بوصول نحو 100 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).