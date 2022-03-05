2022/03/05 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأوكراني: متأكد من أننا سنطلب من مواطنينا العودة إلى بلادهم قريبا

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